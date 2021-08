Calciomercato Inter: Scamacca è uno degli attaccanti più promettenti del campionato italiano e già molte squadre lo osservano con attenzione

Sin dal suo approdo all’Inter, si parla tantissimo di un vice Lukaku che, però, finora non è mai arrivato. Uno dei nomi più caldi in tal senso è quello di Gianluca Scamacca. Parliamo del talento del sassuolo che tanto bene ha fatto al Genoa in prestito questa stagione. E infatti molti club importanti, tra cui i nerazzurri, lo osservano con attenzione.

LEGGI ANCHE>>> Proposta clamorosa | Scambio alla pari tra Inter e Juve

Tuttavia, a causa dei problemi economici della ‘Beneamata’, che oltre ad un prestito con diritto di riscatto in questa sessione non possono proprio andare, un’altra contendente di assoluto livello punta al giocatore italiano che presto potrebbe anche entrare nel giro della Nazionale italiana: parliamo dell’Eintracht Francoforte che cerca l’erede in attacco di André Silva. Il Sassuolo chiede almeno 30 milioni di euro. Tanti soldi, che fanno capire quanto il club emiliano tenga al giocatore.