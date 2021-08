Calciomercato Inter: Lautaro Martinez pronto a tornare in nerazzurro dopo varie settimane di meritate vacanze. Il suo futuro è ancora incerto

Simone Inzaghi può finalmente sorridere. Ritornano a Milano per Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. I tre Campioni con le proprie nazionali, i primi d’Europa con l’Italia e il numero 10 nerazzurro ha alzato la Copa America con l’Argentina. Ritorno in gruppo che mette sotto i riflettori il centravanti argentino che deve ancora rinnovare con la ‘Beneamata’ (il suo contratto scade nel 2023). Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Lautaro Martinez è tornato ad Appiano gentile dopo tanto tempo e come prevedibile le voci sul suo futuro all’Inter si fanno sempre più insistenti. Anche perché la questione rinnovo di contratto, che scade nel 2023, non è stata ancora risolta. Proprio per questo, si parla anche di una possibile cessione del giocatore nato a Bahia Blanca (non per meno di 80 milioni di euro comunque). Ad ogni modo, oggi il ‘Corriere dello Sport’ conferma la nostra esclusiva proprio sul prolungamento di contratto del ‘Toro’.

Per firmare chiede un ingaggio di 7 milioni circa, più o meno quanto guadagna attualmente Romelu Lukaku. Ricordiamo che per Lautaro le pretendenti non sono poche: il Barcellona, che era molto vicino ad acquistarlo un’estate fa, l’Atletico Madrid che ha offerto la ‘magra’ cifra di 40 milioni e il Real Madrid. Qualche squillo è arrivato anche in Inghilterra, da Arsenal (che proprio all’Inter potrebbe cedere in prestito Hector Bellerin), e dal Manchester City di Josep Guardiola.