Damascelli: “Non solo Lukaku anche Bastoni finirà in Premier League”

Inter, il noto giornalista Tony Damascelli aumenta la preoccupazione dei tifosi nerazzurri dichiarando che in Inghilterra non ci andrà soltanto Romelu Lukaku

In questo momento i tifosi nerazzurri, restano con il fiato sospeso in attesa di sapere cosa deciderà di fare la società nerazzurra, sia in merito alla possibile cessione di Romelu Lukaku sia sulla diatriba interna tra Suning e quindi Steven Zhang che ha avallato l’ipotesi cessione dell’attaccante e la dirigenza con Javier Zanetti e Beppe Marotta che sono contrari e pronti a dimettersi. Il noto giornalista Tony Damascelli, è stato intervistato da ‘Radio Radio’ per dare la sua opinione sulla vicenda. Queste le sue dichiarazioni: “L’Inter da un anno è in vendita sul mercato internazionale della finanza e non ha ancora trovato compratori a causa dell’alta esposizione debitoria”.

Inoltre, mettendo ulteriore preoccupazione ai tifosi nerazzurri ha dichiarato: “In Inghilterra si dice che Alessandro Bastoni finirà al Manchester City. Il gruppo Suning è in gravissima crisi, basti pensare che ha cancellato in 24 ore il Jiangsu”.