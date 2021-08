L’attenzione in casa Inter è tutta sul futuro di Lukaku e sull’eventuale erede del numero 9 di Inzaghi. Mirino puntato su Duvan Zapata: spunta l’indizio

L’Inter si prepara a malincuore a dire addio a Romelu Lukaku. Il centravanti belga col passare delle ore è sempre più vicino ad un rientro al Chelsea dopo le esperienze passate vissute in età più giovane. Il gigante nerazzurro ora però ci arriverebbe da calciatore fatto e finito dopo una stagione straordinaria alla corte di Conte che lo ha innalzato a protagonista assoluto della corsa scudetto. L’Inter però non resta di certo con le mani in mano, e si guarda già intorno a caccia dell’eventuale erede del numero 9 del Belgio. Gli occhi di Marotta e soci si sono posati su un centravanti di Serie A. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, indizio sull’erede di Lukaku: mirino su Zapata

Tra i bomber del mirino dell’Inter spicca Duvan Zapata, che per senso del gol e caratteristiche fisiche potrebbe ben rimpiazzare Lukaku. In tal senso arriva anche un indizio direttamente da Riccardo Pecini, ds dello Spezia che intervistato da ‘La Nazione’ ha parlato di Roberto Piccoli, attaccante l’anno scorso in prestito dalla stessa Atalanta, e che potrebbe non tornare in bianconero proprio per restare a Bergamo.

Pecini ha ammesso: “Duvan Zapata è in uscita, a Bergamo vogliono capire la situazione. Noi siamo pronti ad avere comunque una alternativa a Piccoli”.