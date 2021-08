Duvan Zapata resta tra i preferiti in assoluto per la sostituzione di Romelu Lukaku. L’Atalanta spara alto per il colombiano e spunta una proposta e controproposta di scambio

La cerchia di attaccanti per raccogliere la probabile eredità di Lukaku diretto al Chelsea si fa sempre più stretta. I nomi restano molti i queste ore eppure c’è chi come Duvan Zapata potrebbe prendere il largo nelle preferenze dell’Inter sia per fisicità che per qualità realizzative utili a sopperire alla partenza del belga. L’Atalanta però non svende il proprio bomber ed anzi chiede non meno di 40/45 milioni di euro per intavolare una trattativa con i nerazzurri di Milano. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Zapata sempre nel mirino: scambio con proposta e controproposta

Valutazione inevitabilmente alta per Zapata con l’Inter che per provare ad ammortizzare i costi fissi potrebbe inserire nell’affare eventuali contropartite tecniche come Lucien Agoume, o comunque un altro calciatore giovane.

Dal canto suo l’Atalanta però non ci sta e potrebbe provare a strappare all’Inter nell’ambito della trattativa addirittura Federico Dimarco, polivalente laterale di piede mancino perfetto nel modulo di Gasperini e cresciuto molto dopo il prestito a Verona. Nel caso l’ex scaligero sarebbe l’erede perfetto per Gosens, ma i nerazzurri non vorrebbero privarsi di Dimarco che piace molto ad Inzaghi. Al netto di tutto l’affare Zapata può comunque andare in porto con altre modalità.