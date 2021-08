Il Chelsea ancora non ha strappato l’ok dell’Inter per Romelu Lukaku. Coi soldi della cessione del belga Dumfries più alla portata

L’Inter non ha ancora detto sì al Chelsea per Romelu Lukaku. L’ultimo rilancio dei londinesi ha toccato quota 110-120 milioni di euro comprensivi di contropartita tecnica, nello specifico Zappacosta, ed è stato respinto. Come scritto da Interlive.it, i nerazzurri vogliono solo cash e possibilmente una cifra vicina ai 130 milioni di euro anche comprensiva di qualche bonus. Serve quindi un ulteriore rilancio per porre fine alla trattativa, Lukaku spinge e non è escluso che domani possa saltare l’amichevole col Parma.

Chi al suo posto? Il prescelto è Zapata, ma l’Inter è intenzionata a regalare ad Inzaghi ben due punte. La seconda, stando a ‘Sky Sport’, è Edin Dzeko, però ad oggi Mourinho e la Roma non vogliono liberare il bosniaco, per cui resta forte la candidatura di Scamacca.

Calciomercato Inter, Lukaku ‘regala’ Dumfries. E Nandez…

Coi soldi della cessione di Lukaku, Marotta e Ausilio avranno maggior margine per rinforzare la corsia destra. Il preferito per il dopo Hakimi è ancora l’olandese Dumfries del Psv, rappresentato da Mino Raiola. Per bocca del suo allenatore, Schmidt, il club di Eindhoven ha ufficializzato la partenza del classe ’96: “Tutti sanno che ha voglia di trasferirsi. Ha presentato questa richiesta al Psv e noi come club l’abbiamo accettata – le parole di Schmidt alla vigilia della gara di Supercoppa contro l’Ajax – Questo comporta che per il momento non fa parte della prima squadra”.

Il PSV vuole sui 15 milioni e, almeno per ora, ha rifiutato la formula del prestito con diritto. Dumfries non esclude Nandez, come scritto da Interlive.it l’obiettivo è mettere a segno due colpi per coprire la fascia destra.