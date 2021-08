Nandez: il calciatore vuole solo l’Inter e che venga mantenuta la promessa

Inter, il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez non si è presentato all’aeroporto per la trasferta di Maiorca

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez, non si è presentato all’aeroporto dove sarebbe partito con la formazione sarda verso Maiorca per un’amichevole con la squadra spagnola, come ha specificato il sito Calciomercato.it. Il calciatore pretende che il presidente del club, Tommaso Giulini, mantenga la promessa che gli era stata fatta qualche mese fa, quando, nonostante dei problemi personali, gli era stato chiesto di portare la squadra alla salvezza. In cambio, ad obiettivo raggiunto, qualora una squadra importante lo avesse cercato, gli sarebbe stato concesso di lasciare la formazione isolana.

Nandez si è impuntato e vuole solo ed esclusivamente il club meneghino, che nel frattempo sta per cedere alle lusinghe e soprattutto ai 120 milioni di euro del Chelsea per il bomber Romelu Lukaku. I tifosi nerazzurri si augurano che, qualora, come si spera, il calciatore uruguaiano facesse un’ottima stagione, non si comporti nella stessa maniera per andare ad un’altra ulteriore big il prossimo anno.