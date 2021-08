Nella lista dei calciatori dal futuro ancora incerto di casa Inter figura anche Alexis Sanchez. Al suo posto può arrivare un attaccante di Serie A

La politica di ridimensionamento dei costi di casa Inter ha caratterizzato l’intera sessione di mercato dei nerazzurri fino a questo momento, tra possibilità di acquisti limitate e cessioni importanti sia dal punto di vista dei cartellini che degli ingaggi. Il tema degli stipendi pesanti coinvolge anche Alexis Sanchez, prima riserva del duo titolare composto da Lukaku e Lautaro e calciatore certamente utile alla causa. Il cileno potrebbe rivelarsi arma offensiva in alcune circostanze anche per il nuovo corso di Inzaghi anche se a pesare è proprio quell’ingaggio da 7 milioni di euro netti che lo pone tra i calciatori potenzialmente in bilico. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Marotta pregusta lo ‘scippo’ alla Juventus | Contratto triennale

LEGGI ANCHE >>> Proposta clamorosa | Scambio alla pari tra Inter e Juve

Calciomercato Inter, Sanchez potrebbe finire in MLS: al suo posto Raspadori

Sanchez quindi è diviso tra permanenza e addio con la giusta proposta. In questo senso occhio alla MLS ed in particolare all’Atlanta United che potrebbe pensare a lui dopo il rifiuto di Joao Pedro.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

Gli americani potrebbero offrire 6-7 milioni di euro per il cartellino e garantirgli un biennale importante per strapparlo ai nerazzurri. Se dovesse quindi partire Alexis Sanchez sarebbe pronto l’assalto a Giacomo Raspadori con la formula del prestito poco oneroso più diritto sui 20 milioni.