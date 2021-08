By

Calciomercato Inter: il futuro di Romelu Lukaku è scritto. Quello di Lautaro Martinez anche ma non è detta l’ultima parola. I dettagli

Dopo l’addio di Romelu Lukaku, che sarà un nuovo giocatore del Chelsea, l’Inter blocca Lautaro Martinez. Troppo importante la permanenza del ‘Toro’ in vista della prossima stagione e ciò è dimostrato proprio dalla cessione del centravanti belga. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare. Dopotutto, anche l’ex numero 9 nerazzurro era incedibile. Anche se, sia il club che l’agente dell’argentino, fanno ben sperare. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> INTERLIVE | Lautaro, il Tottenham può arrivare a 80 milioni

Calciomercato Inter, Lautaro rimane: Suning sarà d’accordo?

“Il mercato in uscita è terminato” fa filtrare l’Inter riguardo alla bomba di mercato rilasciata dal ‘Times’ che vede Lautaro Martinez ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Tottenham in cambio di 70 milioni di euro più 20 di bonus che andrebbero nelle casse dei nerazzurri. Anche l’agente del giocatore, Alejandro Camano, ha smentito ai microfoni di ‘TycSports’: “Lautaro è felice all’Inter ed è felice in Italia. La sua decisione è quella di restare”.

LEGGI ANCHE>>> Inter, ricordati cosa sei | Lukaku e Suning non lo hanno capito

Insomma, la volontà di entrambe le parti sembra chiara. E lo sembrava pure quella di Lukaku, lo ripetiamo. Ma nelle condizioni economiche in cui riversa Suning, è difficile prevedere ogni qualsivoglia mossa di mercato. Ciò non significa che Lautaro lascerà Milano ma solo che la proprietà dei nerazzurri è imprevedibile. E se l’offerta è veramente di 90 milioni, chissà cosa sta pensando in queste ore la famiglia Zhang.