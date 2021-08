De Vrij: dopo il tentativo del Leicester pronto a provarci anche il Tottenham

Inter, non solo Lautaro Martinez i tabloid inglese indicano un forte interessamento anche per il difensore Stefan De Vrij da parte del Tottenham

Proseguono le indiscrezioni da parte dei giornali inglesi, su possibili acquisti da parte di club della Premier League, di giocatori dell’Inter. Dopo la notizia, smentita da società e procuratore, di un accordo per il passaggio di Lautaro Martinez al Tottenham, ci sono anche indiscrezioni su Stefan De Vrij. Dopo il tentativo non riuscito da parte del Leicester di prendere il calciatore orange, è probabile che settimana prossima il Tottenham sia pronto a fare un’offerta al club nerazzurro per il difensore, secondo il tabloid inglese Daily Star. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Secondo il quotidiano, il suo agente Mino Raiola sta offrendo il suo assistito ai club inglesi e, dopo il tentativo andato a vuoto dei ‘Foxes‘, pare che sia andato a bussare anche alla porta degli ‘Spurs‘. Nonostante il club meneghino abbia categoricamente dichiarato il mercato in uscita da considerarsi chiuso, le voci di mercato continuano a disturbare il sonno dei tifosi interisti.