Parma-Inter: i nerazzurri guidati da Simone Inzaghi tornano in campo orfani di Romelu Lukaku. Al Tardini la ‘Beneamata’ ha affrontato il Parma

Simone Inzaghi può sorridere al termine di Parma-Inter, amichevole decisa dai gol di Brozovic e Vecino. Non tanto per il risultato che lascia un po’ il tempo che trova, quanto per la prestazione. I nerazzurri, nonostante la mancanza di Romelu Lukaku e qualche tassello ancora da aggiungere alla squadra a disposizione del tecnico piacentino, hanno mostrato davvero ottime cose.

Ancora bene Martin Satriano, che riceve fiducia meritata dall’ex allenatore della Lazio e sfiora anche il gol. Lautaro e Barella tornano alla grande e anche i subentrati Vidal e Vecino non deludono. Una prestazione che lascia ben sperare in vista dell’inizio della stagione, nonostante le voci di mercato che continuano a far preoccupare. Tuttavia, inizia a prendere forma la creatura di Inzaghi: e questo conta più di tutto il resto.

Top e flop Parma-Inter

TOP: Satriano, Lautaro e Brozovic

FLOP: Salcedo, Pinamonti, Sensi

TABELLINO

PARMA- INTER 0-2

59′ Marcelo Brozovic, 69′ Matias Vecino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Satriano, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.

PARMA (4-3-3-): Colombi; Sohm, Balogh, Osorio, Gagliolo; Juric, Man, Camara; Benedyczak, Brunetta, Iacoponi. Allenatore: Enzo Maresca.