Inter: dopo l’addio di Lukaku dai nerazzurri inizia la ricerca di un sostituto prima dell’inizio della stagione. La certezza è un primavera

La prima giornata del campionato di Serie A 2021/22 sta per arrivaree l’Inter, dopo la cessione di Romelu Lukaku praticamente confermata, è alla ricerca di un attaccante da affiancare a Lautaro Martinez. Se escludiamo Martin Satriano, però, in vista del match con il Genoa i giocatori all’altezza della situazione praticamente non ci sono per l’attacco dei nerazzurri. Alexis Sanchez, infatti, è ancora alle prese con un problema al polpaccio destro dopo i recenti fastidi accusati a metà giugno.

Difficilmente il centravanti cileno ci sarà per il debutto della ‘Beneamata’ contro il club ligure. Più facile contro il Verona o, addirittura, dopo la sosta delle nazionali. Allo stato attuale, considerando la squalifica di Lautaro, e in attesa di capire cosa ne sarà del futuro di Edin Dzeko, al fianco di Satriano potrebbe esserci uno tra Pinamonti e Salcedo (entrambi in uscita). Certo, qualcosa nelle prossime due settimane cambierà; ma il tempo stringe.