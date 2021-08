Le ultime di Interlive.it sul secondo colpo in attacco dopo Edin Dzeko. Zapata sempre in pole, ma sono in ascesa le quotazioni di Correa

L’Inter non vuole certo fermarsi a Dzeko. Per il post Lukaku, l’obiettivo è comprare ben due attaccanti. Nello specifico due prime punte, con Zapata dell’Atalanta sempre in pole. Secondo le informazioni raccolte da Interlive.it, però, nelle ultime ore ha preso forza la candidatura di Joaquin Correa. L’argentino è stato un ‘pallino’ di Simone Inzaghi ed è in uscita dalla Lazio. La sua cessione sbloccherebbe di fatto il mercato in entrata dei biancocelesti. Il tramonto della pista Abraham per l’Atalanta, con l’anglo-nigeriano (deve dare una risposta alla Roma, accordatasi col Chelsea. Lui però potrebbe preferire l’Arsenal…) che nei piani dei bergamaschi avrebbe dovuto rimpiazzare Zapata, ha probabilmente un po’ rallentato se non complicato l’affare per il 30enne colombiano. Che però, ripetiamo, rimane la priorità di Marotta e Ausilio per la successione del belga.

LEGGI ANCHE >>> Dzeko: esperto e con qualche problema fisico di troppo | Ma è più di un ‘tappabuchi’

Calciomercato Inter, Zapata sempre davanti Correa. Ma Lucci spinge

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Correa costerebbe qualcosa in meno, sui 28-30 milioni, ed è rappresentato dallo stesso agente di Dzeko, vale a dire Alessandro Lucci, il quale sta ovviamente spingendo per portare anche l’altro suo assistito ad Appiano. Staremo a vedere quali saranno gli sviluppi, di certo l’Inter deve fare presto perché l’inizio del campionato è alle porte e alla prima giornata contro il Genoa non potrà esserci Lautaro poiché squalificato. Senza contare l’assenza di Sanchez, ancora non al meglio.