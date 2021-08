È tutto fatto per l’approdo all’Inter di Edin Dzeko. Per il bosniaco pronto un contratto biennale

Edin Dzeko sta per diventare un nuovo giocatore dell’Inter. Come previsto alla Roma andrà un piccolo indennizzo – circa 1,5-2 milioni – mentre per il bosniaco è pronto un biennale da 5 milioni di euro netti a stagione. Il 35enne è in volo per Milano, dove è atteso per le visite mediche e la firma sul contratto. Prenderà la maglia numero 9 fino a qualche giorno fa appartenuta a Romelu Lukaku, passato al Chelsea per 115 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Dzeko e non solo: ora Zapata o Correa

Dzeko non sarà l’unico acquisto in attacco. Si sa infatti che i nerazzurri vogliono prendere anche uno tra Zapata dell’Atalanta e Correa della Lazio. Il bomber colombiano è sempre in pole, anche se negli ultimi uno-due giorni sono salite le quotazioni di Correa, il cui agente Alessandro Lucci è lo stesso dell’ormai ex centravanti della Roma di Mourinho.