Calciomercato Inter: dopo l’addio di Romelu Lukaku i nerazzurri puntano a sfoltire ulteriormente la rosa con altre cessioni. I dettagli

Valentino Lazaro è un giocatore pieno di talento, ma allo stesso tempo discontinuo e non utile alla causa dell’Inter. Il progetto dei nerazzurri, anche con Simone Inzaghi in panchina, non include il calciatore austriaco che infatti potrebbe partire anche questa estate da un momento all’altro: in tal senso, i nerazzurri sono ad un passo dal trovare un accordo con il Benfica. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Lazaro al Benfica: nodo ingaggio

Valentino Lazaro è davvero vicino al diventare un nuovo giocatore del Benfica. Nonostante la volontà del giocatore di rimanere a Milano, il talento austriaco molto probabilmente accetterà questa nuova esperienza in Portogallo dove approderà in prestito con diritto di riscatto.

Tuttavia, per l’approdo al club iberico del classe 1996 appare un ostacolo all’orizzonte. In nerazzurro guadagna infatti due milioni di euro netti a stagione, troppi per il Benfica. Non irrisolvibile, certo, ma rimane un nodo comunque da sciogliere per la buona riuscita della trattativa.