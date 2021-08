Lukaku: “Sono nella società che, per ambizioni, è perfetta per le mie esigenze attuali”

Inter, le prime parole di Romelu Lukaku da giocatore del Chelsea dopo l’annuncio ufficiale della sua acquisizione da parte del club

Adesso è ufficiale, Romelu Lukaku è un nuovo giocatore del Chelsea, come ha informato il sito del club londinese con un comunicato. Queste le prime dichiarazioni dell’ex giocatore nerazzurro, ora nuovo attaccante della squadra della Premier League: “Club stupendo, sono orgoglioso e molto contento di essere tornato qui con maggiore maturità rispetto alle precedenti esperienze. Tifavo proprio Chelsea da bambino, una sensazione incredibile poter tornare qui e cercare di aiutare il club a vincere nuovi trofei. Ho 28 anni e sono nella società che, per ambizioni, è perfetta per le mie esigenze attuali. Non vedo l’ora di scendere in campo dopo un lungo viaggio partito proprio da qui e che qui mi ha riportato”. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Dopo queste parole, qualche tifoso nerazzurro potrebbe ulteriormente provare un sentimento ancora meno simpatico, per usare un eufemismo, di quello che già provava prima nei confronti di questo calciatore.