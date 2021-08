Il numero 10 ha risentito di un problema muscolare all’altezza del bacino. Si monitorano le condizioni

Confermato dagli ultimi accertamenti medici in casa Inter un lieve risentimento al muscolo psoas per Lautaro Martinez, il quale verrà monitorato quotidianamente per tenere sotto controllo l’evoluzione dell’infortunio ed evitare peggioramenti. Per l’attaccante argentino comunque nulla di grave. Come già noto salterà la prima giornata di campionato contro il Genoa per scontare una squalifica, così da poter recuperare a pieno la condizione fisica per la seconda giornata.

Inter-Lautaro, si discute il rinnovo

Nonostante sia corteggiato da diversi club esteri, l’attaccante è intenzionato a continuare la sua esperienza in nerazzurro. Discutere del rinnovo su base quinquennale è la priorità del calciatore e della società ed entrambi non perderanno tempo per chiudere la trattativa nei prossimi giorni.