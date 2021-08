By

Inter-Dinamo Kiev: terza uscita stagionale dei nerazzurri. A Monza bella vittoria della squadra di Inzaghi, subito in gol Dzeko

Brilla l’Inter di Simone Inzaghi contro la Dinamo Kiev. Decisive le reti di Barella, Dzeko e Sensi. La prima rete è una vera chicca – tutti passaggi di prima che hanno portato al bel tiro di Barella – da lì in poi la strada è stata totalmente o quasi in discesa (una sola occasione importante per gli ucraini).

Difficile trovare un miglior giocatore al termine dell’ultimo test pre-campionato; faranno certamente sorridere le prestazioni di uno Stefano Sensi ritrovato e di un Edin Dzeko tutto tranne che a fine carriera – questo ve lo avevamo già anticipato circa una settimana fa -. Sicuramente, però, in vista del Genoa i nerazzurri non partono disuniti ma anzi, sono più squadra che mai. E soprattutto sono i Campioni d’Italia, è bene non scordarlo.

Top e flop Inter-Dinamo Kiev

TOP: Sensi, Perisic, Brozovic

FLOP: Pinamonti, Salcedo, Kolarov

TABELLINO

INTER-DINAMO KIEV 3-0: 13′ Barella, 34′ Dzeko, 60′ Sensi

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko.

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Buschan; Kedziora, Zabarny, Syrota, Karavaev; Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Lednev, Tsygankov; Ramirez.