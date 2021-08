By

Calciomercato Inter: in Inghilterra dopo Lukaku al Chelsea continuano a pensare ai giocatori dei nerazzurri. Un altro top potrebbe partire

Dopo Romelu Lukaku al Chelsea, adesso è tornato ufficialmente a vestire la maglia dei ‘Blues’, in Inghilterra continuano ad essere fortemente attratti dai giocatori dell’Inter. Dopo il centravanti belga, senza dimenticare Lautaro Martinez e Milan Skriniar, anche Alessandro bastoni è un profilo ritenuto a dir poco interessante; soprattutto dal Manchester City e dal suo allenatore, Josep Guardiola. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, il Manchester City su Bastoni: pronta offerta da paura

Il Manchester City, dopo la partenza di Sergio Garcia in direzione del Barcellona, è ancora alla ricerca di un nuovo difensore centrale. In tal senso, sarebbe molto gradito l’approdo di Alessandro bastoni che piace tanto al tecnico dei ‘Citizens’ Josep Guardiola. Il club britannico sarebbe disposto a spendere per il laterale mancino italiano oltre 60 milioni di euro.

Tuttavia, per l’Inter è un giocatore incedibile e nonostante le difficoltà economiche dovute alla situazione finanziaria del gruppo Suning, sarebbe pronta a resistere all’infinito pur di non lasciare andare il calciatore italiano. Certo è che se arrivasse un’offerta irrinunciabile sul tavolo di Zhang, sarebbe difficile dire di no (Lukaku docet).