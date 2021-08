Nahitan Nandez è stato accostato all’Inter per due intere settimane ma la trattativa si è arenata. Il giocatore piace in Inghilterra ma lui ha la testa altrove

Lo sprint alla ricerca del sostituto di Hakimi sulla fascia destra è terminato con la ‘vittoria’ di Denzel Dumfries su di un Nahitan Nandez che più volte è sembrato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Il calciatore, infatti, aveva raggiunto un accordo di massima con la dirigenza e resta deciso nel voler lasciare il Cagliari in direzione Milano, ma qualcosa non sembra andare nel verso giusto. La sensazione è che il parco esterni sia ormai al completo e che quindi non sia più necessario un altro investimento, con Darmian che verrà adoperato per fare turnover. Così come riporta ‘calciomercato.it’ altri club di Premier League inglese sondano il terreno con la speranza di poter soffiare all’Inter un mastino tuttofare, capace di elevarsi come baluardo della mediana ma anche come fantasista e utile mezz’ala.

Calciomercato, Nandez fa gola a tre club ma lui vuole l’Inter

La prima suggestione arriva direttamente da Londra, precisamente da un Tottenham ghiotto di gingilli nerazzurri e, a quanto pare, anche di promessi calciatori nerazzurri. Non c’è stato alcun incontro fra le parti se non un mero scambio di informazioni generali su come poter inizializzare una eventuale trattativa nel migliore dei modi. A seguire spunta il nome di un piccolo, storico Leeds tornato fra i grandi lo scorso anno e riconfermatosi in Premier anche per questa stagione. Marcelo Bielsa, allenatore dei ‘Whites’, sembra aver già avuto qualche contatto per Nandez. Terzo e ultimo club è il West Ham: assieme al Leeds è la più accreditata per accaparrarsi le prestazioni sportive dell’uruguagio. Inter e Tottenham, al momento, restano a guardare defilate. Il Cagliari gradirebbe liberarsi di Nandez per 36 milioni di euro come clausola impone, ma potrebbe privarsi di qualche ‘spicciolo’ per venire incontro alle esigenze del calciatore ancora speranzoso e voglioso di poter vestire nerazzurro. La formula del trasferimento risulta piuttosto chiara: titolo definitivo oppure prestito con obbligo di riscatto.