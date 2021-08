Calciomercato Inter: non è cambiato niente per i nerazzurri che puntano il solito giocatore per sostituire Romelu Lukaku. I dettagli

Dopo l’ufficialità di Edin Dzeko, che da pochi giorni è diventato un nuovo giocatore dell’Inter, i nerazzurri sono alla ricerca di un nuovo attaccante che possa coprire, o quantomeno limare, il vuoto dovuto alla cessione al Chelsea di Romelu Lukaku. I nomi fatti principalmente sono tre: Vlahovic, Correa e Zapata. Il primo è solo un sogno di mercato, dato che la Fiorentina non si siede al tavolo per meno di 70 milioni di euro; Il giocatore argentino della Lazio è una vecchia conoscenza di Inzaghi già più fattibile di Vlahovic; i biancocelesti chiedono però 40 milioni e, in più, Marotta e colleghi vedono in Zapata il sostituto perfetto di Lukaku. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Zapata dopo Lukaku: investimento da top player

Duvan Zapata è in pole position per prendere il posto lasciato vacante da Romelu Lukaku. E’ infatti il giocatore che, per caratteristiche, piace di più alla dirigenza per sostituire il centravanti belga. Premesso che andrà convinta l’Atalanta e che in caso di non riuscita dell’affare l’Inter punterà su Correa, per il giocatore i nerazzurri sarebbero pronti ad investire 59 milioni di euro.

35 per il cartellino e 3 netti (6 lordi) di ingaggio a stagione per quattro anni. Cifre importanti ma che fanno comprendere quanto il club sia disposto a trovare un attaccante di livello al più presto. Intanto, il tempo stringe con il calciomercato che tra circa due settimane concluderà; e i lavori continuano.