Calciomercato Inter: in caso di impossibile avvio della trattativa tra nerazzurri e Atalanta per portare Zapata a Milano, spunta il piano B

I nomi per l’attacco dell’Inter, fondamentalmente, sono quattro. Duvan Zapata, il piano A, e poi una serie di possibilità. Joaquin Correa, Dusan Vlahovic – che è più che altro una speranza dato che costa almeno 70 milioni di euro – e Lorenzo Insigne – potrebbe arrivare a zero il prossimo anno. A sorpresa, però, ne è spuntato un altro: Wout Weghorst, il piano B che non ti aspetti. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, ecco Weghorst: ma Zapata ha ‘in mano’ il futuro dei nerazzurri

Sorprendentemente, Wout Weghorst pare essere il dopo Lukaku se la trattativa tra Inter e Atalanta per Zapata – che è il piano A dei nerazzurri per l’attacco – non dovesse dirigersi per il meglio. Parliamo di un attaccante forte fisicamente e molto cinico sotto porta. Un vero e proprio rapace d’area che, considerando i 200 cm circa di altezza, ovviamente predilige il colpo di testa. E’ in grado di fare anche un ottimo lavoro in fase di rifinitura, ciò gli permette di fornire un buon numero di assist.

E’ molto bravo ad usare il suo corpo per far avanzare la manovra della sua squadra; tra le sue qualità c’è anche quella di giocare spalle alla porta. Caratteristiche, queste, che ricordano proprio l’ex calciatore dell’Inter Romelu Lukaku. Il suo cartellino si attesta a 30 milioni di euro ma, secondo ‘Sky Sport’, potrebbe approdare a Milano anche per 15-20 milioni. Tutto, però, lo ripetiamo, dipenderà dal futuro di Duvan Zapata: se il colombiano rimarrà a Bergamo, Marotta e colleghi punteranno tutto sul gigante olandese del Wolfsburg che l’anno scorso ha segnato 20 e fornito 9 assist ai suoi compagni.