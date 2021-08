Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul reparto avanzato. L’ultimo nome uscito alla ribalta è quello di un figlio d’arte. Idea scambio

All’Inter è rimasta una cosa da fare: comprare un altro attaccante. Meglio dire l’erede di Lukaku, visto che per ragioni anagrafiche Dzeko non può certo esserlo. Il preferito rimane sempre Duvan Zapata, con gli agenti attesi a Milano per trattare l’uscita dall’Atalanta. Gli orobici sono disposti a privarsene, anche se pubblicamente viene detto il contrario, a patto che riescano a trovare un sostituto all’altezza. I nerazzurri sono in attesa, ma nel frattempo si guardano intorno per non farsi cogliere impreparati. Al di là di Correa, al momento le alternative al colombiano (con cui c’è già un accordo) sembrano essere essenzialmente due: Weghorst del Wolfsburg e Marcus Thuram, figlio dell’ex calciatore di Juve e Parma Lilian.

Calciomercato Inter, 30 milioni per Thuram: ma c’è la ‘carta’ Lazaro

Thuram jr ha 24 anni e gioca nel Borussia Moenchengladbach. Non è una prima punta, ma un attaccante ‘moderno’ che sa muoversi su tutto il fronte offensivo. L’Inter ne ha parlato con Mino Raiola, agente del classe ’97 francese (ma nato a Parma) nei giorni dell’operazione Dumfries. Stando alle ultime indiscrezioni i tedeschi chiedono non meno di 30 milioni di euro per il cartellino di Thuram, autore di 11 gol e 12 assist nella scorsa stagione, una cifra che Marotta e soci potrebbero comunque provare ad abbassare attraverso l’inserimento nell’affare di una contropartita tecnica. Nella fattispecie di Valentino Lazaro, uno dei tanti ‘esuberi’ di casa Inter già l’anno scorso al Gladbach in prestito. Il cartellino dell’austriaco ha una valutazione tra gli 8 e i 10 milioni.