Nick Maytum, agente di Martin Satriano, offre spunti interessanti in merito al futuro del suo assistito e il rapporto con lo staff interista

L’agente di Martin Satriano, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Inter, esordisce così nell’intervista rilasciata a ‘Tuttosport’: “Al momento Martin è totalmente focalizzato sulla sua esperienza in maglia nerazzurra e s’impegna con dedizione in ogni sessione d’allenamento. Sa che per raggiungere un obiettivo c’è bisogno di costanza. Spera infatti di poter esordire alla prima di campionato contro il Genoa e sarà il campo a parlare per lui. Ricordiamoci che non molti si aspettavano che segnasse 9 goal in sole 5 partite come è riuscito a fare. Un giorno punta a diventare un membro chiave dell’Inter.”

Calciomercato Inter, futuro Satriano: Inzaghi vuole che resti

In merito all’interesse da parte di alcuni club internazionali e al rapporto col tecnico, Maytum rivela: “Abbiamo ricevuto offerte dall’Europa e ne siamo grati. Ogni decisione che verrà presa in armonia con la dirigenza dell’Inter sarà propedeutica alla sua crescita professionale. La decisione, inoltre, spetta a Simone Inzaghi perché è l’unica figura che ha facoltà di decidere se Martin può far parte del suo progetto o meno. Col mister e il suo staff c’è un ottimo rapporto e saprà farsi trovare pronto ad ogni chiamata.” In tale ottica, Inzaghi vuole trattenere a sé il calciatore come quinta punta del reparto offensivo e non sarebbe dunque disposto a dare il via libera per una eventuale cessione altrove.