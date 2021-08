Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di Marcus Thuram che sta diventando sempre più concreto in casa nerazzurra

Una intesa con l’Atalanta per Zapata, che ha chiesto la cessione ma che ora si è infortunato (trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro, out un mese) stenta ad arrivare, così sale la candidatura di Marcus Thuram per il dopo Lukaku. In casa Inter c’è la convinzione che il figlio d’arte, rappresentato da Mino Raiola, possa diventare un big migliorando la sua vena realizzativa. Non è una prima punta, ma può rivestire quel ruolo col passare del tempo, in più potrebbe ben amalgamarsi sia con Lautaro che con Dzeko.

Secondo le ultime indiscrezioni, Marotta e soci hanno già presentato una prima proposta da 25 milioni di euro, con il Borussia M’Gladbach che parte però da una richiesta superiore ai 30. Raiola sarebbe già al lavoro per limare la distanza tra domanda e offerta.