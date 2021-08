Calciomercato Inter: Lorenzo Insigne è uno dei profili che piacciono di più ai nerazzurri ma il suo approdo dipende da Sanchez. I dettagli

Lorenzo Insigne è uno dei giocatori che più piacciono alla dirigenza dell'Inter. Dinamico, veloce, tecnico e anche uomo assist; può agire come centrocampista, ala d'attacco e anche da seconda punta. I nerazzurri potrebbero provarci in vista della prossima stagione, quando il suo contratto scadrà e lui sarà acquistabile a zero. Più difficile l'approdo in questa stagione a causa della situazione legata ad Alexis Sanchez.

Calciomercato Inter, Insigne nel 2022: ‘colpa’ di Sanchez

Lorenzo Insigne, non è un segreto, piace molto all’Inter che vorrebbe ingaggiarlo tra un anno a parametro zero. I nerazzurri ci proverebbero anche in questa sessione di mercato, se non fosse che il Napoli chiede almeno 20 milioni di euro per il cartellino e difficilmente Alexis Sanchez, ancora infortunato, lascerà Milano in questa sessione di mercato.

Tutto rimandato il prossimo anno, quindi, in cui peraltro l’Inter risparmierebbe non poco. Se acquistasse il gioiello dei partenopei in questa finestra di mercato, arriverebbe a spendere oltre 60 milioni in quattro anni (12 lordi di stipendio). Un totale di 36 milioni, invece, ingaggiandolo a zero tra un anno.