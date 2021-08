Inter-Genoa: Da Dzeko a Pandev, le probabili formazioni del match di San Siro valevole per la 1a giornata del campionato italiano di Serie A

Non c’è più tempo per pensare al passato, alle difficoltà e a ciò che è stato. Questo lo sa l’Inter e lo sa molto bene il nuovo tecnico Simone Inzaghi, chiamato a difendere uno scudetto che, fin dalla prima giornata, verrà minacciato dalla ricca concorrenza capitanata dalla Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri affronteranno il Genoa questa sera allo stadio ‘San Siro’ (18.30) con un 3-5-1-1 che ha già disinnescato in amichevole la Dinamo Kiev. Handanovic in porta, Bastoni, Skriniar e de Vrij in difesa. Centrocampo a tre con Calhanoglu appaiato a Brozovic e Barella. Darmian e Perisic sulle fasce, Sensi a supporto dell’unica punta Edin Dzeko. Per il Genoa un 3-5-2 con qualche novità ‘interista’; Vanheusden in difesa e l’eroe del Triplete Pandev in attacco – ritiro rimandato. In palio tre punti che in un campionato così competitivo significano oro per entrambe le squadre. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Probabili formazioni Inter-Genoa

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All.: Simone Inzaghi.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Ekuban, Pandev. All.: Ballardini.