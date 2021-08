Calhanoglu: prestazione super e gol al primo tentativo da fuori area. E’ l’ottavo in serie A

Inter, ottima prestazione di Hakan Calhanoglu che con un gol e un assist ha suggellato una prestazione perfetta contro il Genoa

Non poteva iniziare meglio di così la nuova avventura di Hakan Calhanoglu in maglia nerazzurra. L’ex centrocampista rossonero, ha bagnato il suo esordio in serie A con l’Inter con una prestazione maiuscola, suggellata dal gol al primo tiro verso la porta avversaria e precedentemente, dall’assist su calcio d’angolo per il colpo di testa di Milan Skriniar, che ha aperto le marcature. Come ha spiegato il sito ufficiale nerazzurro, il suo gol è diventato l’ottavo vincente in serie A come tiro da fuori area. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

In ogni caso venerdì sera contro il Verona al Bentegodi, sarà interessante vedere come giostrerà il calciatore nel centrocampo di Simone Inzaghi, visto che la squadra milanese dovrebbe giocare con la coppia di attaccanti Edin Dzeko e Lautaro Martinez con un classico 3-5-2 e quindi, il calciatore turco potrebbe dover avere maggiori compiti di copertura, rispetto al 3-5-1-1 in cui si è giocato contro il Genoa.