Lautaro Martinez aveva accusato un risentimento muscolare alcuni giorni prima di Inter-Genoa, che comunque avrebbe saltato causa squalifica

Dopo un felice esordio di campionato costellato da una convincente prestazione di squadra oltre che dei singoli, l’Inter è proiettata con la testa alla seconda giornata fuori casa col Verona. Per il prossimo venerdì 27 agosto farà rientro Lautaro che avrà scontato la squalifica rimediata durante l’ultima giornata di campionato dello scorso anno, ma – come sottolinea il ‘Corriere dello Sport’ – avrà soprattutto pienamente recuperato dall’infortunio che gli è costato qualche accertamento medico in più. All’argentino era stato diagnosticato un risentimento al muscolo psoas, che si estende in lunghezza dall’interno coscia lungo il bacino per poi congiungersi alla colonna vertebrale. Fortunatamente per lui nulla di grave.

Lautaro disponibile per Verona-Inter. E il rinnovo è vicino

Il numero 10 nerazzurro ha espresso parole che rifulgevano di grinta, passione e determinazione verso i propri compagni di squadra in vista del primo impegno vincente col Genoa. Parole che profumano ancora adesso di rinnovo: lo stesso agente del calciatore Alejandro Camano ha dichiarato alle emittenti argentine la ferrea volontà di Lautaro nel voler restare a Milano nonostante gli interessamenti dall’Inghilterra. Si tratta per l’estensione contrattuale fino al 2026 con un compenso di 6 milioni di euro netti a stagione. Intanto il classe ’97 è pronto per fare rientro sul terreno di gioco per la sfida contro il Verona. C’è da capire se Inzaghi lo impiegherà sin dal primo minuto oppure si giocherà un jolly a gara in corso.