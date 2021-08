Calciomercato Inter: Lautaro rientrerà nel prossimo match di campionato ma i nerazzurri sono concentrati sul suo rinnovo di contratto

Lautaro Martinez, dopo la squalifica, è pronto a fare ritorno in campo con la maglia dell’Inter dove molto probabilmente affiancherà Edin Dzeko nel match di campionato contro il Verona, valido per la seconda giornata di Serie A. Al di là dei risultati dei nerazzurri, comunque, il club è concentrato sul rinnovo dell’argentino che piace a tanti top club come l’Atletico Madrid e che nel 2023 andrà in scadenza di contratto. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, futuro Lautaro: accordo ‘a metà strada’

Lautaro Martinez è pronto a scendere in campo contro il Verona, e nel frattempo l’Inter vuole chiudere la questione rinnovo al più presto. Il ‘Toro’ ha il contratto in scadenza nel 2023; proprio per questo, Marotta vuole evitare di ritrovarsi in difficoltà tra una stagione con club del calibro dell’Atletico Madrid in agguato. Per ora, comunque, non c’è ancora l’accordo fra le parti. Alejandro Camano, agente dell’argentino, chiede 7,5 milioni di euro.

Tuttavia, l’accordo fra le parti può arrivare a 6,5 milioni netti a stagione fino al 2025 secondo il ‘Corriere della Sera’. Si tratta, quindi, di 13 lordi per altre quattro stagioni. Un investimento da 52 milioni per un giocatore sempre più centrale nel progetto Inter.