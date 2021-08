Correa vicinissimo all’Inter | I dettagli

Inter, sembra fatta per l’acquisizione di Joaquin Correa in nerazzurro. Il giocatore potrebbe già essere domani a Milano

Ormai sembra fatta per il rinforzo in attacco per la squadra di Simone Inzaghi. Il calciatore Joaquin Correa sta per arrivare a Milano, alla fine la Lazio e nello specifico il presidente Lotito sta venendo incontro all’Inter, che sul tavolo ha messo 30 milioni di euro, ovvero tutto il budget a disposizione. Come sperava il tecnico nerazzurro, il calciatore potrebbe essere a Milano già domani e quindi essere disponibile anche per la trasferta di Verona. In questo modo l’arrivo dell’attaccante del club capitolino, permetterà ad Alexis Sanchez di recuperare con calma dal suo infortunio e al nuovo allenatore nerazzurro di avere più alternative in attacco, fermo restando che i i titolari restano Edin Dzeko e Lautaro Martinez.

Mentre Pinamonti ha trovato una nuova squadra, restano da valutare le situazioni di Salcedo e Satriano, il primo dovrebbe andare nuovamente via da Milano, mentre sul secondo ci sono pareri discordanti e probabilmente potrebbe restare e la sua situazione si valuterà nuovamente a gennaio.