Vidal: “Sogno di partecipare ad un’altra Coppa del Mondo”

Inter, il centrocampista Arturo Vidal ha voluto dare il suo parere sia sulla situazione delle Nazionali sudamericane sia su Alexis Sanchez

Il centrocampista dell’Inter Arturo Vidal ha deciso di rimanere a Milano e alla prima giornata di campionato, ha subito segnato una rete. Il calciatore, che è stato convocato dalla sua Nazionale per le partite di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar, è stato intervistato da TNT Sports. Il giocatore ha voluto dare il suo parere, sia sulla decisione di alcuni paesi che hanno vietato ai sudamericani di prendere parte agli impegni, sia sul suo compagno di squadra Alexis Sanchez che non è stato convocato causa infortunio. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Spero che questo problema possa essere risolto e che tutti i giocatori possano divertirsi in Nazionale, penso che sia la cosa più bella per un giocatore, ma l’importante è che tutti i convocati della squadra cilena possano essere lì”. Per quanto riguarda l’attaccante nerazzurro, ha spiegato: “Si è impegnato molto in Copa América per essere lì. Alexis resterà in Italia e cercherà di riprendersi per potersi allenare come gli piace e per averlo poi in Nazionale al 100%”. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo CLICCA QUI

Poi, sempre parlando della Nazionale cilena, ha spiegato: “Credo che i buoni risultati inizino dall’unione . Quando un gruppo è forte, può ottenere molte cose e se non lo è, ci sono molti problemi ed è più difficile affrontare le cose. Dopo la Copa América siamo diventati molto forti come gruppo, ecco perché abbiamo il sogno di partecipare ad un’altra Coppa del Mondo perché abbiamo i giocatori per poterlo fare, tra cui alcuni giovani affamati“.