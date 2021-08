Lorenzo Insigne è legato al Napoli fino al 2022 ma potrebbe prendere parte ad un clamoroso scambio dell’ultimo minuto

Che esistessero attriti fra Lorenzo Insigne e il patron del Napoli De Laurentiis era cosa nota già da tempo, ma adesso sembrerebbero giunti al punto da voler proseguire su binari diversi. Da un lato, sebbene l’attaccante della Nazionale sia innamorato della sua città e legato visceralmente alla maglia che rappresenta in qualità di capitano, non ha raggiunto l’accordo sul rinnovo del contratto che riporta 2022 come data di scadenza. Questo metterebbe in difficoltà De Laurentiis sull’altro fronte, non disposto a liberarsi a parametro zero di un calciatore prezioso. A fare da spartiacque sulla vicenda sbuca Lotito, presidente della Lazio, che vorrebbe regalare Insigne a Sarri – sua vecchia conoscenza – attraverso un incredibile scambio con Luis Alberto, stando almeno al direttore di ‘Radio Radio’ Ilario Di Giovanbattista. “Tutti pensano che sia impossibile, ma il mio amico continua a dirmi che Lorenzo Insigne andrà alla Lazio in questa sessione di mercato – le sue parole in diretta – Anzi, adesso si parla di uno scambio con Luis Alberto, che sembrerebbe non rientrare nei piani di Sarri, al Napoli. So che è difficile crederci, ma per me si fa al cento per cento“.

Calciomercato, Insigne lontano dall’Inter

La fantastica suggestione che ha fatto sperare in un Lorenzo Insigne con la maglia dell’Inter è destinata a rimanere tale, almeno per il momento. Non ci sono le condizioni per procedere ad un’acquisto cash del calciatore e se la trattativa con la Lazio dovesse decollare la dirigenza nerazzurra perderebbe il diritto di avere contatti diretti con il calciatore per l’arrivo a parametro zero l’anno seguente.