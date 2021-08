Calciomercato Inter: il Cagliari ci riprova per Martin Satriano ma i nerazzurri non ne vogliono sapere. Nandez (forse) può cambiare tutto

Martin Satriano ha stupito tutti, a partire dal tecnico dell’Inter Simone Inzaghi fino a club importanti esteri. Anche il Cagliari è rimasto sorpreso dalle qualità del giovane attaccante uruguaiano, e infatti lo vorrebbe portare in Sardegna per farlo crescere in maniera esponenziale. I nerazzurri, però, accetterebbero solo in caso di approdo di Nahitan Nandez a Milano. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Satriano (forse) rimane: tentativo Cagliari con Nandez

Il Cagliari vorrebbe ingaggiare Martin Satriano per farlo crescere ancora di più in vista del futuro. Proprio per questo, il club sardo potrebbe far leva sulle volontà dell’Inter e di Nahitan Nandez. Il Presidente Giulini potrebbe offrire uno scambio di prestiti fra i due giocatori uruguaiani con tanto di diritto di riscatto in vista della prossima estate: 10 milioni di euro per il gioiello dei nerazzurri, 20 per il duttilissimo calciatore del Cagliari.

La ‘Beneamata’, però, non vuole perdere un giocatore su cui vuole puntare per il futuro; per Marotta e colleghi, infatti, Satriano può lasciare Milano solo in prestito secco. Una condizione che non convince la società rossoblù. Il tempo però stringe e la dirigenza del ‘Biscione’ è stata fin troppo chiara sul classe 2001.