Murillo: pronto a tornare in Spagna. Non rientra nei progetti della Sampdoria

Inter, l’ex difensore Jeison Murillo sta per tornare nuovamente al Celta Vigo. Nella Sampdoria non trova spazio e non rientra nel progetto

Il calciatore Jeison Murillo, arrivò all’Inter nell’estate del 2015 e dopo un ottima prima stagione, gli accostamenti con diverse big europee si sprecarono, in primis il Bayern Monaco, ma il club nerazzurro resistette alle lusinghe e lo confermò per la stagione successiva, dove purtroppo il suo rendimento non fu il medesimo. Dopo la parentesi nerazzurra, il calciatore andò in Spagna per poi tornare in Italia alla Sampdoria, che però lo mandò in prestito al Celta Vigo.

Questa estate il giocatore era tornato nella formazione ligure, ma probabilmente, sta per rifare le valigie e tornare ancora nel club spagnolo. Come ha spiegato il Secolo XIX, il difensore non solo non è stato convocato per la partita con il Sassuolo, ma nella partitella di preparazione alla sfida con la squadra emiliana, è stato schierato come centrocampista nella formazione delle riserve. A Vigo sperano di poterlo riavere presto a disposizione.