L’Inter rilascia un suo attaccante con la formula del prestito ad un club a sorpresa che ha vinto la corsa in extremis

Con gli ultimi contratti depositati, il calciomercato ha chiuso i battenti per questa sessione estiva. Sul fronte Inter è stato concretizzato con ufficialità il trasferimento in prestito di Eddie Salcedo allo Spezia. L’attaccante italo-colombiano non rientrava più nei piani di Inzaghi, pertanto era stato inserito nella lista degli uscenti e il Cagliari sembrava essere ad un passo dal farlo suo. Allo Spezia dunque i meriti di aver sbaragliato la concorrenza con un’operazione last minute davvero efficace.

Calciomercato Inter, Salcedo promesso al Cagliari ma lo Spezia sorpassa

Eddie Salcedo era uno degli obiettivi principali di mercato per un Cagliari ma delle questioni legate all’ingaggio hanno compromesso la buona riuscita del trasferimento. Sembrerebbe infatti che l’Inter si sia rifiutata di farsi interamente carico del compenso destinato al calciatore, chiedendo al Cagliari una equa spartizione. Ad approfittare delle incomprensioni è stato poi lo Spezia.