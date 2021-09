Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul centrocampista in scadenza di contratto a giugno. Offerta d’ingaggio clamorosa

L’addio a zero fra meno di dieci mesi si fa sempre più concreto. Parliamo di Brozovic? No, anche se il rinnovo del croato non è del tutto scontato, bensì di Franck Kessie al quale l’Inter – come la Juventus – è stata accostata anche di recente. Il giocatore piace, non è un mistero… Ma il futuro dell’ivoriano, in scadenza a giugno 2022 con il Milan, potrebbe verosimilmente essere in Francia.

LEGGI ANCHE >>> Retroscena dalla Germania | Accordo con l’Inter prima dell’infortunio

Nella fattispecie al Paris Saint-Germain che, stando alle indiscrezioni di calciomercato raccolte da ‘Top Calcio 24’, ha presentato a lui e al suo entourage una proposta difficile da rifiutare. Anzi, la sensazione è che sia stata già accettata poiché parliamo di 8 milioni di euro netti, più altri 2 di bonus. Un totale insomma di 10 milioni di euro a stagione.