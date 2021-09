Inter: Massimo Moratti scaramantico dice la sua sullo scudetto e sulla lotta di questa stagione. Poi elogia l’ex tecnico nerazzurro Mourinho

Massimo Moratti, ai microfoni di ‘Vocegiallorossa.it’, ha enormemente elogiato il principale artefice del Triplete dell’Inter, José Mourinho. Non è mancata un po’ di scaramanzia riguardante la stagione appena iniziata che vede i nerazzurri iniziare da Campione d’Italia:

“Mourinho non ha mai creato interferenze sul mercato della società. Si è sempre comportato in maniera perfetta. Mai ossessivo nei confronti della società o miei. Scudetto? Per scaramanzia dico più squadre. L’Inter è ben messa. Ha un allenatore molto bravo e sta ricostruendo una squadra che sta giocando benissimo per merito suo”.