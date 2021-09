Il valzer delle punte dell’ultima finestra di calciomercato ha visto escluso Mauro Icardi, rimasto a Parigi. Nei prossimi mesi però le cose potrebbero cambiare e non va escluso un coinvolgimento di Lautaro Martinez

Nonostante la fase di stallo iniziale alla fine l’ultima sessione estiva di calciomercato ha fatto registrare diversi movimenti importanti, soprattutto nel mese di agosto. Da Lukaku a Messi passando per Ronaldo e Griezmann. Tanti gli attaccanti che si sono mossi nelle ultime settimane, a differenza di Kylian Mbappe, grande obiettivo del Real Madrid, e Mauro Icardi accostato a più riprese ad un rientro in Serie A ma con la maglia della Juventus. Proprio l’affare tra l’argentino e i bianconeri potrebbe essere solo stato rimandato a gennaio

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez rischia di finire nel mirino del PSG: la situazione

Con l’addio possibile di Icardi, e considerato che Mbappe molto probabilmente si trasferirà a zero al Real a partire da luglio 2022, il PSG potrebbe tentare un nuovo assalto a Lautaro Martinez nel prossimo calciomercato di gennaio.

Alla luce anche dell’ultima folle sessione di mercato, i parigini di soldi ne hanno per convincere l’Inter, che richiede 80-90 milioni di euro, così come anche il calciatore. Lautaro ha rinnovato a 6+1 di bonus, ma il Paris potrebbe garantirgliene 10 più bonus per i prossimi quattro anni e mezzo.