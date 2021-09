Calciomercato Inter: in vista della prossima stagione i nerazzurri pensano al sostituto di Handanovic. In due pronti a prendere il suo posto

André Onana, portiere dell’Ajax in scadenza di contratto a giugno, pare aver già rifiutato sia il rinnovo di contratto con i ‘Lancieri’ sia offerte importanti come quella dei francesi del Lione che erano disposti ad acquistarlo subito. Probabile, quindi, che diventi presto un calciatore svincolato e pronto ad approdare altrove. In tal senso, l’Inter sembra la squadra più accreditata e il portiere camerunese il sostituto ideale di Samir Handanovic ma occhio: anche Ionut radu potrebbe avere le sue chance. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Inter, intrigo con Icardi | Cifra monstre per il big

Calciomercato Inter, Onana o Radu: i nerazzurri hanno scelto, Inzaghi (forse) no

Trattativa avanzata tra l’Inter e André Onana. I nerazzurri sarebbero pronti ad acquistare il giocatore a zero il prossimo anno e, secondo il ‘Corriere dello Sport’, fra le parti c’è già un’intesa di massima – aspettando di vedere cosa potrà accadere a gennaio, anche se per il dopo Handanovic i nerazzurri pare che abbiano le idee chiare. Ad ogni modo, vietato pensare che Ionut Radu non abbia speranze di scalare le gerarchie.

LEGGI ANCHE>>> Inter proiettata al futuro | Marotta vuole chiudere due colpi

Inzaghi e il suo staff, infatti, lo considerano un giocatore davvero molto valido; con Antonio Conte ancora in panchina forse sarebbe in prestito chissà in quale club, ma sotto la guida dell’ex Lazio e dei suoi collaboratori le cose sono decisamente diverse. Il portiere rumeno è probabile che giochi di più rispetto ad un anno fa e, se Handanovic continuerà a commettere qualche leggerezza di troppo, non è da escludere un ‘cambio generazionale’ a stagione in corso. Onana il prescelto sì, ma anche Radu ha qualche carta da giocare.