UFFICIALE | Inter sostituisce la Juventus: eletto Antonello

Le ultime Inter news registrano l’elezione ufficiale del Ceo Antonello nell’ECA. Prende il posto di Agnelli della Juventus

Fuori la Juventus e dentro l’Inter. La ‘sostituzione’ era nell’aria e pochi minuti fa è diventata ufficiale. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito, il club nerazzurro ha reso noto che “il CEO Corporate nerazzurro Alessandro Antonello è stato eletto questa mattina come membro dell’Executive Board dell’European Club Association, l’organismo di rappresentanza dei club di calcio professionistico europei”. Ieri il nuovo presidente del Psg Al-Khelaifi, che ha preso il posto di Andrea Agnelli dimissionario dopo la creazione della SuperLega, non aveva risparmiato critiche a Juventus, Real Madrid e Barcellona che sono uscite dall’ECA: “E’ stato un fallimento. Mentre tre club continuano a sprecare energie, il futuro ci mette di fronte ad alcune priorità, prima fra tutte quella di riportare stabilità finanziaria nel calcio europeo. Occorre fare in fretta, altrimenti il danno sarà irreparabile dopo i miliardi di perdite dovute al coronavirus“. Oltre ad Antonello, che andrà ad affiancare il patron della Roma Friedkin in rappresentanza dell’Italia, sono stati eletti anche Daniel Levy del Tottenham e Miguel Angel Gil dell’Atletico Madrid.