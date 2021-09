Zefi: “Un giorno, continuando a lavorare duro, potrete vedermi giocare in Champions”

Inter, lo Shamrock Rovers ha voluto fare gli auguri al suo ex giocatore Kevin Zefi che inizia la sua nuova avventura in nerazzurro

Lo Shamrock Rovers, ha voluto inviare al suo ex giocatore, ora all’Inter, Kevin Zefi, un messaggio per la sua nuova avventura con la maglia nerazzurra. Questo il testo: “Auguriamo a Kevin tutto il meglio per il suo nuovo club e non vediamo l’ora di vederlo fare una carriera di grande successo in futuro”. All’interno, c’è anche l’intervista rilasciata dal calciatore al momento della decisione di proseguire la sua carriera calcistica nel club milanese: “Sono andato a Milano a febbraio per un mese per prendere confidenza con la squadra, vedendo com’era e mi è piaciuto. Le strutture sono assolutamente incredibili, mi aspetto di fare parte della Primavera. Ho imparato l’italiano, che conoscevo già un po’ prima. Lo sto imparando a scuola, quindi penso di essere bravo con la lingua“.

LEGGI ANCHE >>> Sanchez pronto a tutto per rimanere | Il gesto che ha ‘convinto’ la società

LEGGI ANCHE >>> Da valore aggiunto a impiego marginale nell’Inter | Il riscatto di D’Ambrosio

Il calciatore, ha militato nelle fila del club irlandese per due anni e ha voluto ricordarli così: “Thomas Morgan e Dessie Baker mi hanno aiutato a crescere come giocatore e devo ringraziarli per questo e per tutti i consigli che mi hanno dato. Apprezzo davvero tutto quello che hanno fatto per me nel breve lasso di tempo in cui ho lavorato per loro. Ringrazio anche Aidan Price per avermi dato l’opportunità di giocare per la squadra B la scorsa stagione ed esprimermi; ringrazio Shane Robinson, capo dell’Academy”. Il giovane giocatore, ha poi voluto esprimere i suoi sogni futuri e ha dichiarato: “Un giorno, continuando a lavorare duro, potrete vedermi giocare in Champions. Il mio idolo è Hazard, ho un tipo di gioco simile al suo. Mi piace anche Grealish, uno che crea gioco con i dribbling”.