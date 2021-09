Un altro big dell’Inter in uscita | Offerta faraonica del Psg

Marcelo Brozovic ha un enorme seguito all’estero e la via del rinnovo si fa più ardua per l’Inter, che potrebbe non promettergli quanto chiede

Procede a stenti la trattativa di rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter. Il calciatore, infatti, è seguito con attenzione da diversi club europei quali Liverpool, Barcellona ed un Paris Saint-Germain sempre sul pezzo. Secondo il portale francese ‘le10sport’, proprio il Psg, le cui operazioni di mercato sono gestite da Leonardo, sembra aver preso gusto nel chiamare a corte calciatori di grosso calibro una volta che i loro contratti siano stati sciolti coi loro club precedenti offrendogli un ingaggio faraonico. Si vedano Messi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Donnarumma. Inoltre, Brozovic era già stato un obiettivo del 2020, incluso in uno scambio con l’Inter per Paredes poi non giunto a conclusione. Questo forte interesse, però, non sembra sia l’unica causa che stia allungando i tempi del rinnovo. Il vero motivo sembrerebbe essere legato all’ingaggio: partendo dagli attuali 3,5 milioni di euro il centrocampista vorrebbe raggiungere quota 6 milioni proprio come concesso al neo acquisto Calhanoglu, suo compagno di reparto. Fra il calciatore ed il club ci sono ottime basi di partenza, ma l’Inter non è affatto intenzionata a salire tanto in alto per realizzare questo desiderio.

Calciomercato Inter, Brozovic vuole restare ma alle sue condizioni

Marcelo Brozovic ascolterà quanto ha da dire la dirigenza interista in merito alla sua richiesta di un netto aumento e trarrà le sue conclusioni appena giungerà l’inevitabile controproposta. Sarà questione di ‘spiccioli’ e di lunghe tempistiche prima di poter raggiungere le condizioni soddisfacenti entrambe le parti, onde evitare di far raffreddare di colpo la pista e permettere un clamoroso colpo di scena in favore del PSG.