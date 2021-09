Inter: Arturo Vidal torna a parlare e lo fa spingendo gli altri e sé stesso al limite come sempre. Nessun riferimento ai nerazzurri però

Arturo Vidal, ormai lo conosciamo, è abituato a dare sempre tutto per la maglia che indossa. Soprattutto con quella della Nazionale cilena in cui si è sempre imposto fra i migliori giocatori. Ultimamente, però, le cose non sono andate particolarmente bene; in vista delle qualificazioni ai mondiali in Qatar, nel proprio girone, la selezione sudamericana ha perso due gare consecutive. Lo ‘sfogo’ di Vidal su Instagram:

LEGGI ANCHE>>> Inter-Socios.com, che debutto | Il risultato dei Fan Foken è sorprendente

“E’ stata dura, è stata triste, dolorosa ma non finisce qui: continueremo a lottare fino alla fine. Orgogliosi di essere cileni”