Botta e risposta tra Vidal e il compagno di squadra | “E’ una follia”

Arturo Vidal si è lamentato apertamente per i troppi impegni nazionali racchiusi in soli otto giorni, gli risponde a tono il compagno

La Nazionale cilena è stata battuta meritatamente dalla Colombia col punteggio di 3-1, nell’impegno valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali di calcio. Arturo Vidal non sembra aver accettato di buon gusto la sconfitta, dopo aver rimediato anche un cartellino giallo che gli farà saltare la partita successiva fuori casa contro il Perù. Queste le sue parole: “Le tre gare affrontate in soli otto giorni ci hanno distrutto, senza parlare delle ore di volo per gli spostamenti… Non capisco come si possa organizzare un simile calendario. Hanno fatto una follia, serve il dovuto riposo”. Con professionalità gli ha risposto il suo compagno di squadra nonché capitano della Nazionale cilena, Claudio Bravo: “Arturo non deve trovare alibi o scusanti. Per quanto sia difficile giocare tre impegni ravvicinati a distanza di così poco tempo e in condizioni metereologiche non ottimali, non possiamo scaricare altrove la colpa dei nostri errori. Dobbiamo imparare la lezione, non abbiamo giocato come avremmo dovuto”.

LEGGI ANCHE >>> Rescissione unilaterale del contratto | Inter pronta a scaricare un big

Vidal, un neo dell’Inter

La magra figura fatta da Vidal con il Cile non distoglie l’attenzione dalle questioni che legano il centrocampista cileno all’Inter. Sebbene sia intenzionato a continuare la sua avventura in nerazzurro, la società sta seriamente pensando a rescindergli il contratto al termine di quest’anno. L’ingaggio, infatti, non rispecchia a pieno quel che il calciatore ha da offrire.