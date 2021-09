Doppio addio e colpo dall’Inter | Il suggerimento di Lukaku

Romelu Lukaku è già entrato nei meccanismi del Chelsea che la prossima estate perderà due difensori. ‘Assist’ da parte del belga che pensa ad un ex compagno dell’Inter

L’attualità del calciomercato si concentra già su quella che sarà la prossima estate, in particolar modo per i calciatori in scadenza a giugno 2022 e che quindi tra una manciata di mesi saranno liberi di trovare sistemazione a parametro zero. Tra le squadre che rischiano di perdere elementi importanti c’è anche il Chelsea campione d’Europa in carica, che ha in scadenza ben due difensori centrali: Antonio Rudiger e Thiago Silva. Se, vista anche l’età, per il brasiliano era facile pronosticare un addio, un po’ meno semplice da digerire sarebbe quello del tedesco ex Roma che non ha ancora raggiunto un accordo con il Chelsea. Senza prolungamenti i ‘Blues’ rischiano di perdere ben due centrali difensivi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio addio al Chelsea: Lukaku suggerisce Skriniar

Nel caso in cui Rudiger e Thiago Silva dovessero davvero lasciare entrambi Londra, ecco che il Chelsea potrebbe guardare nuovamente in casa Inter. Nello specifico, dietro suggerimento di Romelu Lukaku, i londinesi potrebbero lanciare un assalto a Milan Skriniar.

Lo slovacco ha ancora il contratto in scadenza 2023 e i ‘Blues’ in caso di necessità potrebbero pensare la prossima estate, ad un anno poi dalla fine del rapporto, di mettere sul tavolo la cifra giusta per provare a convincere Suning, fermo restando l’attuale voglia del club meneghino di proseguire con Skriniar.