DIRETTA Serie A LIVE, Sampdoria-Inter | La cronaca in tempo reale

La terza giornata di Serie A mette di fronte Sampdoria e Inter al Ferraris. La cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo della Sampdoria nel lunch match domenicale valido per la terza giornata del campionato di Serie A 2021-22. Da un lato i nerazzurri campioni d’Italia di Inzaghi puntano ad allungare la striscia di due vittorie consecutive ottenute prima della pausa per le Nazionali per restare a punteggio pieno. Dall’altro i blucerchiati di D’Aversa sognano di bissare il successo della passata stagione quando si imposero 2-1 sulla squadra di Conte. Interlive.it vi offre la sfida dello stadio Marassi in tempo reale.