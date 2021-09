Inter: manca ormai pochissimo al debutto dei nerazzurri in Champions League e all’appello di Simone Inzaghi assente solo Alessandro Bastoni

Come spiegato in conferenza stampa, Simone Inzaghi è decisamente positivo sul ritorno in campo a breve di Alessandro Bastoni dopo che il difensore dell’Inter si era fermato prima della trasferta di Genova. Proprio per questo, il tecnico piacentino cercherà in tutti i modi di schierare il Nazionale italiano contro il Real Madrid domani sera.

Gli esami a cui il giocatore è stato sottoposto dopo il risentimento alla coscia sinistra, infatti, hanno dato esito negativo. In caso si decidesse di non rischiarlo, comunque, è ancora una volta pronto Federico Dimarco. Altro giocatore che, comunque, con i piedi non se la cava affatto male.