Zhang condottiero suona la carica | Discorso motivazionale all’Inter

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha riunito l’intero staff e la squadra per un discorso motivazionale in vista dell’imminente impegno di Champions League

Si è tenuta questa mattina una importante riunione telematica presso il ‘Suning Training Center’ per volontà del presidente Steven Zhang, a cui hanno preso parte il tecnico Inzaghi ed il suo staff, nonché la dirigenza e la squadra. Nel suo discorso motivazionale alla vigilia dell’esordio in Champions League contro il Real Madrid, il presidente ha tenuto a precisare la volontà e l’impegno di mantenere l’Inter competitiva in ogni manifestazione al fine di raggiungere l’obiettivo massimo della vittoria. Ha poi invitato la squadra a mostrare coraggio in ogni partita e contro ogni avversario, giocando senza pressione alcuna. Infine ha tenuto a dare il suo benvenuto ai nuovi calciatori entrati a far parte del gruppo, ribadendo loro quanto sia importante mantenere salda la responsabilità e dare valore ai colori della maglia che indossano nel rispetto del blasone del club e dei milioni degli appassionati in giro per il mondo.

Inter-Real Madrid, Zhang non vuole delusioni

Il conto alla rovescia per l’inizio della stellare partita fra Inter e Real Madrid è partito. L’intera dirigenza interista capitanata da Steven Zhang si aspetta da parte del mister Inzaghi e della squadra una prestazione esemplare, al fine di chiudere i primi tre punti della fase a gironi di Champions League. Il Real Madrid, sebbene abbia perso qualche pesante elemento soprattutto nel reparto difensivo, resta pur sempre ostico da fronteggiare e non bisogna abbassare la guardia contro attaccanti pronti a sferrare il colpo.