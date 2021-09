Calciomercato Inter, ritorno a ‘casa’ | Svolta per Onana

Andre Onana, obiettivo numero uno per la porta dell’Inter, è rientrato a sorpresa nei piani di una squadra spagnola che lo ha cresciuto calcisticamente

Da diverse settimane il nome di Andre Onana, portiere dell’Ajax, è stato accostato all’Inter come affidabile sostituto di un non più giovane e prestante Handanovic – sebbene quest’ultimo abbia fatto la voce grossa contro le critiche subite. Il 25 enne camerunense ha il contratto in scadenza col suo attuale club e quindi potrebbe giungere a Milano dietro la formula del parametro zero, nonostante l’Ajax desideri ricavare qualcosina già dal prossimo gennaio. In questo sfondo apparentemente privo di intoppi si è fatta insistente la pressione del Barcellona, club che ha cresciuto lo stesso calciatore nel proprio vivaio. Il motivo di questo inaspettato ritorno di fiamma sembrerebbe essere puramente strategico, secondo quanto riporta ‘Mundo Deportivo‘: i ‘Blaugrana’ vorrebbero riportare a casa qualche sua vecchia leva. Basti pensare a Eric Garcia e al tentativo su Dani Olmo.

Calciomercato, per Onana questione di priorità: all’Inter più spazio

Con una eventuale offensiva del Barcellona all’Inter non resta che mettersi sulla difensiva, cercando di convincere il portiere nel seguire i nerazzurri per ottenere il massimo dell’esperienza e della continuità che richiede. In Spagna, infatti, dovrebbe superare la non facile concorrenza di ter Stegen e dunque giocare come turnover.